Seguro auto durante as férias: qual a importância?

Durante as férias de verão, é comum as pessoas optarem por viajar de carro, seja para um passeio em cidades mais próximas ou para se aventurar em países vizinhos, como Argentina e Chile. Neste contexto, um item indispensável é o seguro auto.

A adesão a um plano de proteção com uma seguradora é essencial para evitar gastos financeiros inesperados, sem falar que o serviço ajuda a garantir maior integridade do bem.

De acordo com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre os meses de janeiro e setembro, houve um crescimento de 12,6% na adesão ao serviço, quando fazemos a comparação com o mesmo período do ano anterior.

Mas quais são todos os diferenciais que um seguro auto oferece durante os períodos de maior descanso para justificar sua contratação? Confira na sequência e saiba mais!

Proteção contra furtos e roubos

O seguro auto viabiliza total proteção para esse tipo de ocorrência que, infelizmente, é muito comum nos dias atuais, principalmente nas grandes cidades onde estão concentrados o maior número de veículos.

Mesmo que o condutor invista em vários dispositivos de segurança, ele nunca estará livre de uma possível ocorrência desse tipo, em função disso, contar com uma proteção de seguro auto é essencial.

Assistência em outros tipos de situações

Além dos aspectos relacionados a furtos e roubos, o seguro auto viabiliza proteção para outras situações que são corriqueiras.

Entre elas estão os casos de colisões, incêndio acidental, inundações e alagamentos, queda de objetos nos carros, assistência para terceiros envolvidos em acidentes, entre outros casos.

Possibilidade de personalização da apólice

Atualmente, o mercado de seguro auto está passando por constantes transformações, em função das mais diversas necessidades do mercado automotivo. Por exemplo, atualmente, devido ao crescimento do número de carros elétricos que circulam no país, as empresas do setor criaram vários dispositivos para atender a esse perfil de público.

Neste contexto, a mesma lógica funciona para quem vai viajar para fora do país. Existem serviços personalizados para essas situações, como a Cobertura de Extensão de Perímetro, para contemplar situações em que a pessoa esteja trafegando com um veículo fora do Brasil.

Assistência 24 horas

Os imprevistos nunca avisam se vão ou quando vão ocorrer, por isso, ter um seguro auto é fundamental para que seja possível ser assistido no momento de maior dificuldade.

Pensando nisso, as seguradoras contam com equipes prontas para atender o segurado a qualquer hora do dia, durante sete dias por semana.

Seguros internacionais obrigatórios

Para os casos de viagens de carro, existem alguns seguros de automóveis que são obrigatórios para poder transitar com o carro em território estrangeiro. Entre eles estão a Carta Verde e o Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito (SOAT).

A Carta Verde é exigida em países que são membros do Mercosul, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Ele é cobrado de motoristas que estão usando carros particulares e alugados. O seguro cobre morte, danos pessoais e despesas médico-hospitalares.

No que se refere ao SOAT, ele é destinado para turistas que trafegam com carros no Peru. O documento é emitido pela Associação Peruana de Seguradoras (APESEG) e cobre danos corporais e morte ao motorista e presta assistência nos casos de danos corporais e morte do motorista, passageiros e pedestres, causados por um acidente de trânsito.

No que diz respeito ao seguro auto, o melhor caminho é procurar se informar ao máximo sobre qual a modalidade a ser contratada com um profissional do ramo, porque assim é possível fechar um contrato mais assertivo e adequado às necessidades.