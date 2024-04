Silveira culpa “irresponsabilidade de Paulo Guedes” por energia cara

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, nesta segunda-feira (1º/4), que parte da responsabilidade sobre as altas tarifas na conta de luz é do ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes.

A declaração foi dada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a fim de discutir alternativas para baratear a conta de energia no país.

“Muitos subsídios passaram a integrar a conta de energia no Brasil, sacrificando de forma muito vigorosa o consumidor regulado, que é aquele consumidor que recebe a conta de energia em casa”, afirmou Silveira.

“Muitos custos [são] advindos da irresponsabilidade do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, que contraiu empréstimos para poder, por exemplo, pagar a ‘conta Covid’ e para poder pagar a conta de escassez hídrica em nome do consumidor de energia do Brasil”, complementou.

Segundo o ministro de Minas e Energia, as medidas são “bombas de efeito retardado”, que agora cabe ao governo resolver.

Alternativas

Silveira explicou que, durante a reunião, foram apresentadas algumas sugestões para minimizar os impactos das tarifas para o consumidor. Uma delas é usar recursos dos leilões da Pré-Sal Petróleo (PPSA) para financiar o custo da energia.

“Outra alternativa é discutir a equalização entre mercado livre e mercado regulado para que a gente possa fazer justiça tarifária no país”, destacou o ministro.

Além disso, outra proposta é que o montante para subsidiar as tarifas venha do Orçamento da União. O tema, no entanto, ainda deve ser discutido em outras oportunidades.