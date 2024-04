Steam: veja 25 jogos em promoção com até 98% de desconto

O final de semana finalmente está aí e, com ele, chegou também a nossa seleção com alguns dos melhores jogos para PC com desconto na Steam!

Como sempre, fizemos uma lista com grandes jogos para PC disponíveis na loja da Valve com até 98% de desconto.

Entre as principais ofertas da Steam nesta semana temos games como os quatro primeiros títulos da série Trine, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Bomber Crew, Blasphemous, Halo: The Master Chief Collection e Deployment, que está custando apenas R$ 2,77.

Jogos para PC com desconto para comprar na Steam

A seguir, você confere a nossa seleção de ofertas com 25 jogos para PC em promoção na Steam com grandes descontos, então aproveite para economizar bastante enquanto os títulos não retornam aos seus preços regulares:

Não se esqueça de que as promoções da Steam são sempre por tempo limitado! É melhor aproveitar os descontos e preços reduzidos antes que os valores voltem a subir.

E se quiser garantir ainda mais economia no futuro, fique de olho no calendário de ofertas da Steam!

Uma ótima dica para quem quer economizar ainda mais em jogos da Steam é dar uma olhada no site da Nuuvem. Lá é possível encontrar uma boa seleção de jogos para PC para comprar com desconto e resgatar na Steam.

Na Nuuvem você ainda pode adicionar vários games no carrinho e parcelar a compra em até 4x sem juros no PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito e ainda receber cashback no final da compra. Depois é só acessar sua conta, copiar os códigos e resgatar na Steam!