Tomorrowland Brasil confirma edição 2024; veja como comprar ingressos

O Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, será realizado entre os dias 11 e 13 de outubro no Parque Maeda, na cidade de Itu, no interior de São Paulo.

A organização da terceira edição do festival foi confirmada pelo embaixador do evento, o DJ Alok.

O tema escolhido para o Tomorrowland 2024 foi “Adscendo”, que é uma história mística a partir do momento em que os amantes da música entrarem no parque, com um palco desenvolvido completamente pela equipe criativa do festival.

A organização do festival também anunciou que fará melhorias no acesso ao Parque Maeda, com a construção de 17,5 km de estradas vicinais asfaltadas. Fortes chuvas dificultaram a ida do público ao evento no ano passado.

Também serão feitos investimentos para aumentar em 34% a capacidade de público do DreamVille, a área de camping do local.

A organização espera que cerca de 20 mil pessoas fiquem alojadas no espaço do Parque Maeda.

O pré-registro do Tomorrowland Brasil se inicia nesta quarta-feira (10/4), às 10h. Os interessados em adquirir ingressos podem se cadastrar por meio do site do festival. A abertura geral de ingressos começará no dia 2 de maio, às 10h.