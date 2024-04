Treinador austríaco Johan Schatz chega ao Acre nesta semana para treinar ‘Dragão do Acre’

O treinador Johan Schatz, conhecido no mundo fitness por treinar grandes nomes do fisiculturismo brasileiro, chega ao Acre nesta terça-feira (16) para treinar o atleta acreano Everson Melo, conhecido como o Dragão do Acre.

O fisiculturista Everson Melo, que conquistou o primeiro lugar no Mr. Olympia 2023, categoria Classic, garantiu uma vaga no Oympia 2024, que acontece em outubro, em Nevada, nos Estados Unidos.

Everson agora inicia uma nova etapa de sua vida no esporte, indo embora para São Paulo, a fim de se preparar para o concurso. A vinda de Johan Shatz sela o início dessa nova jornada da mais nova promessa acreana no mundo do fisiculturismo.

Johan Schatz é um dos mais renomados nomes do meio da musculação, atuando entre os bodybuilders do fisiculturismo brasileiro. Johann possui uma ampla experiência como atleta de fisiculturismo profissional, atuando no Olympia e em outros shows, ao lado de lendas do esporte, como Dorian Yates.