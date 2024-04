Veja o momento da prisão do pastor Davi Passamani por crime sexual

O pastor evangélico e fundador da igreja A Casa, Davi Vieira Passamani, foi preso por importunação sexual. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele é considerado um risco a segurança das mulheres por ter voltado a exercer as atividades religiosas, por meio do qual tinha autoridade e hierarquia sobre as vítimas.

O religioso é investigado por crimes sexuais. Conforme a corporação, ele acabou preso por um crime cometido em dezembro de 2023. O fato em questão foi a terceira apuração de importunação sexual contra o pastor. Passamani foi preso nessa quinta-feira (4/4) na capital goiana.

Veja o momento da prisão:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Com a divulgação das imagens, a PCGO acredita que novas possíveis vítimas do religioso devem apresentar denúncias.

Nova igreja