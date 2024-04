Vídeo mostra acidente que deixou oito amigos mortos na GO-415

Um vídeo mostra o momento do grave acidente que deixou oito mortos na GO-415, em Goianápolis, na Região Metropolitana da capital goiana. A tragédia aconteceu na noite do último domingo (7/4).

Um carro envolvido na colisão estava com seis amigos que saíram para comemorar o aniversário de um deles.

Pelas imagens, é possível ver que um dos veículos invadiu a pista contrária e bateu contra o outro.

Veja o vídeo:

Amigos voltavam de cavalgada quando ocorreu acidente

De acordo com familiares, seis das vítimas estavam em um mesmo carro e voltavam de uma cavalgada na cidade de Goianópolis. O grupo de amigos morava em Terezópolis, a cerca de 17 km de distância.

Objetos pessoais, destroços dos veículos e óleo diesel ficaram espalhados pela rodovia, mostrando a violência da colisão. Todos estavam nos automóveis que bateram, um Gol e um Voyage.

As vítimas foram identificadas como:

Bruno Ferreira dos Santos (13 anos)

Giliarde Alves Rodrigues (20 anos)

Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso (19 anos)

Cláudio Delmondes Cavalcante (19 anos)

Leandro Lopes da Costa (21 anos)

Max Suel Dias de Sousa (20 anos)

Guilherme Viana de Oliveira (27 anos)

Karuliny Dorneles Alunos (32 anos)

Em um carro, estavam o estudante Bruno Ferreira dos Santos e os amigos Giliarde, Richard, Cláudio, Leandro e Max Suel.

No outro veículo, Guilherme Viana e Karuliny Dorneles, que também morreram. Com eles, estava uma mulher, que foi socorrida e está internada em UTI do Hospital Estadual de Anápolis.