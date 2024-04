Moradores da comunidade Bonsucesso, em Várzea Grande (MT), tomaram um susto na manhã de domingo (7/4) ao se depararem com uma sucuri gigante, de cerca de 3 metros, no muro de uma casa da Avenida Gio João da Silva. Apesar do susto, nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), uma equipe foi até o local e agiram no recolhimento da serpente, que foi devolvida ao seu habitat natural. Imagens que circulam na internet mostram a serpente enrolada em um muro. O animal não chegou a atacar nenhum morador.