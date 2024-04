Em Cruzeiro do Sul, três homens foram filmados devolvendo folhas de zinco que eles roubaram. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível perceber eles caminhando de volta com os objetos nas costas, após a polícia intervir para que eles devolvessem.

“Agora tá assim, oh, eles roubaram e agora a polícia vê eles voltarem e vão devolver”, afirma o narrador e quem gravou o vídeo.

Confira o vídeo da cena inusitada: