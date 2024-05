Mais de 120 PMs e Força Nacional farão segurança durante provas do Concurso Unificado no Acre

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, serão aplicadas neste domingo (5) em todo o país. No Acre, as provas serão aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul e mais de 17 mil pessoas devem prestar o concurso. Para garantir a segurança, mais de 120 policiais militares estarão nas ruas.

Além disso, a Força Nacional também estará no Acre para garantir a segurança daqueles que vão prestar o concurso, bem como dos que vão trabalhar.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, a coronel Marta Renata Alves, diretora operacional da Polícia Militar do Acre (PMAC), explicou que foi realizado um convênio entre a instituição e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para ações no dia da prova.

O policiamento ostensivo deve começar a partir das 4h, já que os portões serão abertos às 5h30 no Acre. “A Polícia Militar ficou com a missão tanto de policiamento no entorno dos locais de prova como em rotas de escolta. No entanto, a Força Nacional e o Grupo Especial em Fronteiras (Gefron), cuja participação é uma novidade, estão nos auxiliando na escolta das provas que saem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul”, destaca.

O início da aplicação das provas está marcada para as 07h. A prova terá uma duração de 2h30 na etapa do turno matutino. Já para a segunda parte da avaliação, no horário vespertino, a abertura dos portões será a partir das 11h, também no horário do Acre.

O fechamento dos portões será ao meio dia. O horário para o início da aplicação das provas está marcado para acontecer às 12h30. Essa segunda etapa terá uma duração de 03h30.

O candidato deverá chegar ao local das provas com 1 (uma) hora de antecedência para o início de cada uma delas, munido de Cartão de Confirmação de Inscrição, impresso, do documento de identidade com o qual se inscreveu e de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

O certame será aplicado em dois municípios: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A capital é a cidade com mais inscritos, com o total de 15.084 candidatos dos 17.756 inscritos no Acre.

Panorama do CNU

O Concurso Nacional Unificado oferece 6.640 vagas para níveis médio e superior em 21 órgãos do Executivo Federal. Confira a distribuição:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados serão contemplados com salários entre R$5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).