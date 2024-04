Força Nacional fará segurança durante aplicação da prova do Concurso Unificado no Acre

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta segunda-feira (22) que o Acre faz parte da lista de estados em que a Força Nacional irá realizar a segurança dos candidatos que farão a prova do Concurso Unificado do Governo Federal, marcada para o dia 5 de maio.

Além do Acre, Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Mato Grosso vão receber o apoio da Força Nacional. No total, 228 cidades vão aplicar a prova.

De acordo com o Ministério, a Secretaria Nacional de Segurança Pública será responsável pela coordenação dessa rede, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além disso, haverá a atuação das forças de segurança dos estados: Polícia Militar, Polícia Civil, corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Os estados fornecerão o suporte logístico necessário à Força Nacional de Segurança Pública durante a operação.

No Acre, mais de 30 mil pessoas devem realizar a prova do Enem dos Concursos. O certame será aplicado em dois municípios: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A capital é a cidade com mais inscritos, com o total de 15.084 candidatos dos 17.756 inscritos no Acre.