Socorro Neri diz que união de Alysson e Bocalom vai prejudicar a chapa de vereadores do PP: “Derrocada”

O imbróglio entre o Progressistas e a deputada federal Socorro Neri ganhou mais um capítulo. Ao justificar a decisão de colocar o nome dela à disposição do partido para concorrer a Prefeitura de Rio Branco, a deputada disse em entrevista exclusiva à coluna, que a desistência da candidatura de Alysson Bestene como candidato majoritário na disputa irá atrapalhar os 22 candidatos a vereador que o Progressistas escolheu.

“Sem candidato próprio, o PP prejudicaria sua excelente chapa de candidatos a vereador e iniciaria sua derrocada. É como analiso e não serei omissa com minha responsabilidade partidária”, disse.

Racha

A decisão de Socorro Neri causou um racha dentro do Progressistas. Boa parte do partido concorda com as afirmações da deputada e defendem que uma sigla do tamanho do PP deve sim ter uma candidatura própria. Sendo a deputada mais votada do Acre nas eleições passadas, a fala de Socorro foi como um manjar dos deuses para alguns caciques do PP, que finalmente encontraram um nome a altura dentro do partido para disputar o cargo.

Apoio total

Socorro poderá ter o apoio de quase todos os 22 candidatos a vereador, justamente porque foi ela, enquanto presidente da Executiva Municipal, a principal articuladora da lista final dos nomes. Tudo isso com o aval do governador Gladson Cameli.

Elogios à Socorro

O próprio prefeito Tião Bocalom sabe que Socorro Neri é conhecida por ser uma gestora competente. Em entrevista a coluna, o prefeito lembrou que com menos de 2 anos que ficou a frente da prefeitura de Rio Branco, a deputada conseguiu fazer o possível para consertar a casa.

“Ela foi prefeita por menos de 2 anos. Pegou o carro andando. Ao contrário, ela fez foi dar uma arrumada boa nessa prefeitura. Quando ela pegou do ex-prefeito, realmente estava uma bagunça total. Ela teve que fazer uma reforma geral porque a prefeitura estava quebrada. Ela fez o que foi possível. O recado dela ela deixou. Minhas críticas são ao ex-prefeito. É tanto que o Marcus e a Socorro se desentenderam justamente porque ela não quis continuar com aquele tipo de trabalho que ele vinha fazendo e ela mudou radicalmente”, disse.

União Brasil

As articulações entre Bocalom, Alysson e o Progressistas só avançaram porque o União Brasil deu o aval necessário e abriu mão de indicar o vice na chapa da reeleição. Pontos para Bittar e Rueda, que encabeçaram as negociações.

Articulador do prefeito

Quem também merece destaque é o secretário de Gestão Administrativa, Jhonatan Santiago, principal articulador do prefeito Tião Bocalom e agiu em silêncio, pacientemente.