Aniversário de pecuarista, evento para mulheres e novo perfume: veja tudo na coluna da Márcia Abreu

Apaixonada por comemorar aniversários, a pecuarista Ligiane Moraes irá celebrar a data em dupla, junto com a filha, Ana Flávia, que também assinala idade nova. Mãe e filha anfitriona convidados no próximo dia 7, no Buffet Sylvia Montenegro em uma noite que promete ser sensacional e de memórias inesquecíveis! Eu vou!

Vivas da Coluna à aniversariante do domingo, 20, Adriana Souza que comemorou em família, ganhando muitos mimos, em especial do marido e do filho, Matheus.

Ciro Rodrigues completou seus bem vividos 7.0, na terça, e ao lado da mulher Sylvane Cruz Chaves, brindou a data.

Na linha debut, duas festas de 15 anos que prometem! A de Helena Lavocat Ernesto e Maria Luisa Florencio, que irão celebrar seus 15 anos em uma linda noite. Helena, no dia 6 de julho e Maria Luisa, 17 de agosto. Promete!

Nesta quinta, nos domínios do restaurante La Nonna, O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura-CMEC, presidida pela empresária Patrícia Dossa, reuniu mulheres para a 1ª edição do evento “Elas Podem + O Futuro vem do Feminino”, que foi um verdadeiro sucesso. Uma noite alegre, de sororidade, compartilhamento de histórias, de mulheres protagonistas de grande força interior e de superação. Show de bola! Confiram alguns flashes.

A mais nova criação eau de parfum de O Boticário, chegou chegando e para ficar. A nova fragrância traz sofisticação inspirada na região patagônica e uma experiência sensorial única. Posso afirmar que é maravilhoso de cheiroso e de uma fixação espetacular!