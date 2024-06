Arraial da igreja terá mais de 250 galinhas para leilões e bingos nesta segunda em Sena Madureira

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, está dando andamento ao seu tradicional arraial. Nesta segunda-feira (27) a “noitada” será patrocinada pelas escolas Dom Júlio Mattioli e Raimundo Magalhães.

Um detalhe que vem chamando a atenção é que já foram doadas pelos alunos, funcionários e demais integrantes dessas duas escolas mais de 250 galinhas que serão colocadas nos leilões e também nos bingos durante o arraial.

Além disso, outras prendas também estarão disponíveis para a população como, por exemplo, bolos e pudins. “Realmente temos muitas prendas nesta segunda-feira, por isso, reforçamos o convite para que a população venha participar conosco”, destacou Fidelis Amorim, integrante da igreja católica.

O arraial foi iniciado no dia 1º de maio e termina na próxima sexta-feira (31). O dinheiro arrecadado por meio do evento é empregado nas obras sociais da igreja católica, especialmente as chamadas desobrigas que ocorrem nos rios da região.

Na última noitada, ou seja, no próximo dia 31, haverá o bingo de dez novilhas. O arraial foi criado pelo padre Paolino Baldassari e ocorre no pátio da igreja católica após a novena.