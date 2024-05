Arraial, pagodinho, festival de chopp e mais: como curtir o fim de semana em Rio Branco

E aí meu povo, vocês já estão se preparando pra esquecer essa friagem e esquentar o clima neste final de semana? Bora espantar essa friaca pois teremos rinha de mediciners em boate, sambinha com open bar, festa punk, sertanejo com pagodinho e até arraial pra quem quiser. Quer saber onde ir? Vem comigo pra mais um giro cultural!

Vamos começar mandando o gelo embora com a balada de sexta-feira (17) lá na Infinity, onde teremos a TPM – Tequila Pras Mina, com diversos DJs pra colocar todo mundo pra dançar e rodadas de tequila grátis pras garotas se animarem na noite. Vai ou não vai pegar fogo?

Agora, se você está se sentindo sortudo, o seu lugar vai ser a sexta do Bar’to, que vai sortear uma conta de até R$ 500 pra sair na faixa. Quer se divertir, e ainda sair sem pagar nada? Ta ai uma chance pra você!

Gosta de espinhos de metal, guitarras e um belo moicano? Não tem problema, você será agraciado com o Punklooza, lá no Studio Beer, com um apanhado contendo as melhores músicas do gênero.

E ai, você é Team Sinistra ou Team Massacre? Bom a Moon também não soube escolher e por isso esse fim de semana tem festa pras duas! Sexta-feira é dia dos sapos pularem muito junto com a Treyce, dona do hit Lovezinho. Já no sábado uma manada de rinocerontes vão atropelar todo mundo com o Med A Dose 3.0. Qual festa vai ser maior? Só tem um jeito de saber, indo nas duas!

Quer algo mais leve e curtir tranquilo? O Quintal dos Brothers tem um pagodinho gostoso pra você na sexta. Mas se sertanejo é a pedida, pode colar lá no dia seguinte que vai ter dose dupla pra você!

Agora se você é fã de samba e tá afim de um open bar de chopp, que tal juntar o útil ao agradável na Confraria sábado, a partir das 12h e aproveitar o sambinha de Bruno Damasceno.

Se você não ta afim de nada disso, mas é um amante de arraial e segue ansioso pelo mês de junho, pode colar no Manoel Julião, que o fim de semana inteiro vai ter bastante diversão pra você!