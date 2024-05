Bancada LGBT pede respeito no Dia Internacional de Luta anti-homofobia

“Estamos em ano eleitoral, e as principais mudanças ocorrem na política. Nesse sentido, é fundamental elegermos uma bancada de vereadores e prefeitos comprometidos com os direitos humanos das pessoas e famílias LGBT+”, completou a pré-candidata à prefeitura de BH.

Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID). Por causa do movimento histórico, a data foi escolhida para representar o combate à LGBTfobia.

Erika Hilton destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instaurou, em 2010, 17 de maio como o Dia Nacional de Combate à Homofobia, mas ponderou que a comunidade ainda padece de políticas públicas.

“Um dia de reflexão, organização e resistência a favor dos direitos de nossa comunidade, que ainda padece de políticas públicas específicas e de combate à violência e a intolerância”, disse a deputada.

Para ressaltar a necessidade de combate a LGBTfobia, o Congresso receberá nesta sexta uma projeção com as cores da bandeira LGBTQIA+ e da bandeira do movimento trans.