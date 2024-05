Blog do Ton: Sem Gladson, Progressistas seria um puxadinho da Frente Popular do Acre

Respeito a história do PP. Já passaram por aqui nomes gigantes. Entra época, sai época, o passado recente do partido — que é, hoje, o maior do Acre — era o de ser um puxadinho da Frente Popular do Acre (FPA). Isso mudou em 2014, quando Gladson Cameli, depois de dois ótimos mandatos como deputado federal, conseguiu uma cadeira no Senado para a legenda.

Com a vitória para o Governo em 2018 — que tem um simbolismo grande — o partido se agigantou. Fez 5 prefeitos em 2020, mais de 35 vereadores — pode dobrar esses números nessa eleição — e arrematou 3 cadeiras, em 2022, na Câmara dos Deputados, além de 3 na Aleac. E, para 2026, o partido pode recuperar uma cadeira de senador e ampliar — ainda mais — seu poderio.

Já imaginou se o governador sai do PP?

NÃO CONTA — O senador Sérgio Petecão tem encontrado caminhado mais aberto para emplacar Marfisa Galvão de vice. Só não conta com um certo anúncio, que um certo partido pode fazer lá pelas bandas do fim de semana.

VANDA MILANI — Por falar em anúncio, partido, o PSDB bem que poderia explicar que história é essa de o nome de Vanda Milani figurar numa certa reunião lá pelas bandas do glorioso.

É ISSO QUE ARRUINA — Vale lembrar que um dos que dão as cartas no ninho tucano é o deputado Nicolau Júnior, tido como alguém da confiança do governador. É esse tipo de coisa que arruina a base de sustentação governamental; todo mundo acha que pode fazer o que quiser, para além das determinações do andar de cima.

NÃO ACREDITO — O deputado Tanizio Sá (MDB-AC) é um dos que mais abraça o governo. Sua postura desde a pré-campanha não deixa margem para dúvidas. Não acredito que deixe a base do governo na Aleac.

PEDRO LONGO — Quem comemorou mais um ano de vida na terça-feira (14) foi o deputado Pedro Longo (PDT-AC). Um dos quadros mais qualificados da Aleac em muito tempo. Politicamente, comemora em dose dupla: com seu nome muito bem quisto à próxima Mesa Diretora, e seu trabalho como líder informal do governo que nunca cessou em ser elogiado.

MELHOR MOMENTO — Esta santa coluna teve acesso a uma pesquisa de consumo interno que coloca a pré-candidata a prefeita de Brasiléia Suly Guimarães no seu melhor momento. Não posso falar mais, por não ser registrada. Mas as informações chegam de um instituto respeitado.

PEPINO — Carregando a oposição nas costas, a vereadora Elzinha Mendonça tem um pepino pra resolver: é crítica ferrenha ao Velho Boca, e pode acabar na mesma chapa que ele.

ESQUENTAR — Um insider das bandas da esquerda comentou informalmente a esta santa coluna que o clima da escolha do vice de Marcus pode esquentar nos próximos dias. Será? É esperar para ver.

OLHOS ATENTOS — Para esta quarta-feira (15), é esperado mais um decisivo capítulo nas denúncias que enfrenta o governador Gladson Cameli. Olhos atentos, como diria a ultra competente Angelica Paiva. É chegado o momento de abandonar as especulações e saber de fato o que a justiça tem para dizer.

BAITA EDIÇÃO — No lugar de Alysson Bestene, o governo escalou Jonatan Donadoni para a coordenação da ExpoAcre. Se o secretário usar para a feira de exposições o mesmo cuidado, requinte, que dispensa à Casa Civil, será uma baita edição.

BATE-REBATE

– Vamos brincar de verdade ou mentira?

– “Ton, é verdade que membros do governo vão apoiar Marcus, inclusive com uso da máquina?” (…)

– (…) Verdade!

– “E é verdade que o dr. Fábio Rueda exige duas secretarias de porteira fechada para indicar Alysson como vice do Bocalom?” (…)

– (…) Mentira!

– “Verdade que a rixa entre Petecão e Alan Rick começou lá atrás, quando Petecão não aceitou a derrota no jogo da coordenação da bancada? (…)

– (…) Verdade!

– “Sobre o evento do PP de sábado, verdade que isso foi um recuo?” (…)

– (…) Mentira!

– Amanhã tem mais!