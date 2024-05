Centro de Línguas abre inscrições para ensino à distância nesta quinta; são mais de 400 vagas

O Centro de Estudos de Línguas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), abre nesta quinta-feira, dia 23, as inscrições para os cursos de inglês e espanhol à distância em sete municípios acreanos onde essa modalidade será ofertada a partir deste ano de 2024.

Os municípios onde essa modalidade de ensino à distância do Centro de Línguas será ofertada são Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Poderão se inscrever para os cursos à distância de inglês e espanhol alunos da rede pública, com prioridade para quem está no ensino médio nos municípios onde a modalidade será ofertada. As inscrições se encerram no próximo dia 27, uma segunda-feira.

Para participar das aulas, os alunos do ensino médio poderão utilizar os tablets que já foram ofertados e distribuídos pelo governo do Estado. Já comunidade interessada em participar da pré-matrícula poderá utilizar equipamento próprio. As aulas de línguas à distância podem ser assistidas ainda nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O formulário de inscrição para a pré-matrícula online dos estudantes da rede pública estará disponível a partir do dia 23 de maio até o dia 27 de maio. Já a comunidade poderá participar da pré-matrícula remanescente que acontecerá nos dias 28 e 29 de maio.

Ao todo, estão sendo ofertadas 420 vagas, sendo 210 para espanhol e 210 para inglês, sendo 30 vagas disponíveis para cada língua em cada um dos sete municípios contemplados com os cursos à distância do centro de línguas. As aulas estão previstas para iniciar no dia 03 de junho.

Links para a inscrição da pré-matrícula dos alunos da rede pública

Acrelândia – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/38/

Brasiléia – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/39/

Epitaciolândia- https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/40/

Feijó – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/41/

SenaMadureira – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/42

Tarauacá – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/43/