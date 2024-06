Na Justiça, Zé Felipe é acusado de abandonar ex-produtor após AVC

Zé Felipe e o pai, o cantor sertanejo Leonardo, estão sendo processados por um ex-funcionário em uma ação trabalhista. De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do O Dia, o caso deu início em 2021 após Felipe Maciel ter um AVC, devido às condições estressantes de trabalho impostas pelo marido de Virginia Fonseca. Na Justiça ele pediu uma indenização de R$ 1.201.994,63.

Ainda segundo o site, o produtor iniciou sua trajetória de trabalho ao lado de Zé Felipe em abril de 2016. A defesa do ex-funcionário alegou que ele exercia uma escala de trabalho com elevada carga horária.

De acordo com o que foi apresentado, o acordo inicial era para que o profissional trabalhasse de segunda a sexta-feira, de 08 às 17h, com uma hora de intervalo. No entanto, a escala ia de segunda a segunda, das 08 às 00h, sem intervalo, folga, ou descanso semanal. Em dia de evento, o produtor trabalhava até as 5h da manhã.