Xuxa deixa mágoa de lado e participa do programa de Silvio Santos

Eliana está prestes a sair do SBT e ganhou uma edição especial do Programa Silvio Santos em homenagem à ela. Gravada nessa terça-feira (11/6), a atração contou com um momento marcante e surpreendente, a aparição de Xuxa Meneghel.

A Rainha dos Baixinhos guardava mágoas de Silvio Santos desde 2015, mas deixou isso de lado para celebrar a amiga. A aparição, no entanto, foi discreta, por meio de um vídeo com depoimento sobre Eliana.

Xuxa pisou nos estúdios do SBT pela última vez em 2015, quando participou do Teleton. Embora a presença dela tenha sido comemorada por Patrícia Abravanel, as coisa foram diferentes com o pai dela.

“Fiquei muito feliz por ela ter vindo. A gente briga por uns pontos na audiência, mas a gente gosta de todo mundo. Eu amei a participação da Xuxa e foi muito especial tê-la no Teleton”, comemorou a apresentadora. Silvio, por outro lado, deu alfinetadas na loira.

“É, mas acontece que a Xuxa não é mais a Xuxa. Virou um rapaz americano. A gente quer ver a Xuxa, de vestido, de cabelo [comprido]. Agora ela só faz o rapaz americano. O que a gente vê é o rapaz americano. Quem gosta de ver o rapaz americano, então, acompanha a Xuxa toda segunda-feira na Record”, disse Silvio Santos, que não teria se desculpado.