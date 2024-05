Cobrador formado em medicina ganha festa de Tatá Werneck e influencer

Ao Metrópoles Gilberto confirmou o contato com as famosas e celebrou a repercussão positiva que a história dele teve na mídia. “A colação de grau foi tão linda. E eu já estava muito satisfeito só com essa cerimônia. Minha família não tinha condições de ir para o baile de formatura, então eu tinha comprado um convite individual para ir sozinho à festa”, comenta o médico.

Ele não esperava era que a história da própria formatura sensibilizaria tantas pessoas, que se dispuseram a ajudá-lo com a quantia para pagar pela festa. “Algumas páginas de fofoca publicaram que eu não conseguiria ir ao baile, e foi aí que a Tatá e a Dra. Dayanne chegaram até mim”, diz.

As duas celebridades entraram em contato com Gilberto pelo Instagram, dispostas a pagarem pela formatura. “A Dra. Dayanne foi quem entrou em contato primeiro, dizendo que queria me ajudar. Falei que ela doasse a quantia que tocasse o coração dela. Quando eu fui ver o valor, era praticamente o dinheiro do baile”, conta.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Dayanne compartilhou uma chamada de vídeo que fez com Gilberto, no último domingo (26/5).

“A história do Gilberto hoje chegou até mim, mas quantas pessoas têm esses desejos e não conseguem realizá-los? Decidi ajudar ele com o que ele precisava para participar da formatura tão sonhada dele”, publicou Dayanne.

Posteriormente, Tatá Werneck também fez contato com o médico e se dispôs a ajudá-lo com a festa. “Eu expliquei para ela que já havia conseguido o dinheiro para o baile, mas mesmo assim ela quis ajudar com outras despesas da formatura”, falou Gilberto.

O médico chegou a compartilhar uma foto da apresentadora e agradeceu pela doação, e ela respondeu agradecendo ao médico pela homenagem. “Querido, obrigada, não precisava agradecer não. Eu que agradeço seu exemplo. Vai ser força pra muita gente, quando tiver atendendo avisa, pq tenho certeza que vai honrar sua profissão com todo seu amor”, publicou Tatá.

Agora, Gilberto tem mais um compromisso de formando para cumprir, o baile de formatura será realizado no dia 29 de junho, em Brasília. “Meu aniversário também é celebrado no próximo mês, então pra mim foi um presente em dose dupla. Estou muito feliz”, celebrou.

História

O ex-cobrador começou a estudar para fazer uma faculdade após ter sido atropelado por um ônibus, que passou por cima de suas pernas e reduziu a habilidade de locomoção. Foram 14 dias em coma, e o diagnóstico era de que jamais seria possível voltar a andar.

Aos poucos, o homem foi retomando a vida e decidiu que queria ter um curso superior. Por cinco anos, estudou para passar na universidade. Em 2018, deu início ao tão esperado sonho. “Eu queria primeiro fazer engenharia, mas a medicina me escolheu”, declarou. Gilberto sonhou com o médico que o operou e sentiu que era uma missão.

“Quero passar para as pessoas que todos têm dificuldades, eu mesmo tive uma série e consegui chegar aqui hoje”, disse.

Como carreira, Gilberto contou que tem interesse em seguir no serviço público e que está fazendo concursos para médico legista e também médico da família. “A medicina legal me chama a atenção porque permite levar Justiça. Já a a medicina da família é a porta de entrada das pessoas.”