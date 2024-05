Concurso da Câmara de Rio Branco: órgão revela cargos e vagas

Estão definidos os cargos a serem ofertados e o quantitativo de vagas no novo concurso Câmara de Rio Branco (AC)!

De acordo com a assessoria de comunicação da Casa, serão ofertadas 15 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de formação de cadastro reserva. Número este que pode aumentar de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do parlamento.

Veja quais cargos serão ofertados:

Agente Legislativo

Agente Legislativo (especialidade Polícia Legislativa)

Agente Legislativo (especialidade Tradutor e Intérprete de Línguas de Sinais)

Analista Legislativo

Analista Legislativo (especialidade Tecnologia da Informação) – Área: desenvolvimento e manutenção de programas

Analista Legislativo (especialidade Tecnologia da Informação) – Área: administração e suporte de redes

Analista Legislativo (especialidade Contabilidade)

Analista Legislativo (especialidade Taquigrafia)

Analista Legislativo (especialidade Direito)

Analista Legislativo (especialidade Redação e Revisão)

Analista Legislativo (especialidade Administração)

Analista Legislativo (especialidade Gestão Pública)

Analista Legislativo (especialidade Logística)

Analista Legislativo (especialidade Gestão de Pessoas)

Procurador

Além disso, o presidente da Casa, vereador Raimundo Neném (PL), informou que está aberto o procedimento administrativo para a contratação da banca organizadora do concurso Câmara de Rio Branco e que o edital está previsto para acontecer ainda em 2024.

Vale lembrar que o certame conta com comissão formada.

Último concurso Câmara de Rio Branco (AC)

Organizado pelo Instituto AOCP, o último concurso Câmara de Rio Branco foi publicado em 2016 e ofertou 25 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação.

Os aprovados fizeram jus aos seguintes salários iniciais:

Agente Legislativo (nível médio): R$ 1.325,25

Analista Legislativo (nível superior): R$ 2.186,66

Procurador (nível superior): R$ 11.488,57

Na ocasião, as provas objetivas foram compostas por 50 questões, sendo:

10 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Raciocínio Lógico

5 questões de Informática

30 questões de Conhecimentos Específicos

Resumo do concurso Câmara de Rio Branco