Cristiano Ronaldo curte ilha particular com diárias de R$ 76 mil

Cristiano Ronaldo escolheu um destino paradisíaco para curtir as férias de verão com a família. Junto a Georgina Rodríguez e os cinco filhos, o jogador de futebol está em uma ilha particular de Ummahat, no Mar Vermelho.

O local escolhido foi o The St. Regis Red Sea Resort, um paraíso luxuoso com piscina privativa e um dos queridinhos do casal, que esteve lá anteriormente. Para essa passagem, o atleta escolheu um quarto que custa cerca de 12,5 mil euros por dia, ou seja, R$ 76,5 mil na cotação atual, segundo um levantamento feito pelo jornal El Español.

Nos quartos ainda é possível encontrar piscinas privativas, spa exclusivo, área para crianças e experiências imersivas. Além disso, contam com um serviço de mordomo e uma seleção de rituais.

Com estilo vanguardista, o espaço fica em uma área com cerca de 90 ilhas naturais que guardam vulcões inativos, desertos e até 200 km de costa. A região conta ainda com outros 14 hotéis de luxo nas proximidades.