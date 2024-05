Confira a previsão do tempo completa para este domingo em todo o Acre

Os moradores de Rio Branco podem esperar por um dia quente neste domingo (5), marcado pelo sol e algumas nuvens. De acordo com as informações do meteorologista Davi Friale do site O Tempo Aqui, as chuvas, em geral, serão passageiras e pontuais, caracterizando o clima típico desta época do ano.

Temperaturas

As temperaturas em Rio Branco seguirão uma variação confortável para esta época do ano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas previstas entre 32 e 34ºC. É importante ressaltar que esses valores podem variar ao longo do dia, mas não devem se afastar muito dessas faixas.

Condições Climáticas

O dia será marcado por um ambiente abafado, com sol predominante e algumas nuvens ao longo do céu. Existe uma baixa probabilidade de ocorrência de chuvas intensas, mas é possível que haja chuvas pontuais, especialmente durante a tarde. Os ventos soprarão predominantemente do sudeste, com variações do sul e sudoeste, com intensidade fraca a calma.

A previsão é de um domingo típico para esta época do ano, com calor, sol e possibilidade de chuvas passageiras. É recomendado manter-se hidratado e protegido do sol, caso planeje atividades ao ar livre. A previsão do tempo continuará sendo atualizada para fornecer informações precisas e úteis à população acreana.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30ºC e 32ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;