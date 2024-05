Copa do Brasil 2024: veja times classificados para oitavas de final, regras do sorteio e premiação

Assim, restam apenas as definições dos três confrontos envolvendo clubes gaúchos, que foram adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul: Grêmio x Operário-PR (jogo de ida foi 0 a 0, em Ponta Grossa), Athletico-PR x Ypiranga (2 a 1 na ida para o Ypiranga, em Erechim) e o duelo local entre Internacional e Juventude, com os dois jogos ainda a serem realizados.

Também por conta da situação envolvendo os clubes gaúchos, a CBF ainda não agendou a data para a realização do sorteio que irá definir os jogos das oitavas de final, que dessa vez será livre. Ou seja, sem separação por potes, como ocorreu antes da terceira fase.

Assim, não há limitação de confronto, sendo possível, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida por sorteio.

As partidas das oitavas de final estão previstas para serem disputadas nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Veja os clubes já classificados para as oitavas: