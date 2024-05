Copa do Brasil: No Maracanã, Jô reencontra Gabigol após um ano e oito meses

Flamengo e Amazonas se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

A partida marca o retorno de Jô ao estádio. Além de reencontrar o maior templo do futebol brasileiro, o atacante da Onça-pintada encara o Rubro-Negro, de Gabigol, após um ano e oito meses, quando duelaram pela ultima vez no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, e foram protagonistas de gols e expulsões, no empate em 1 a 1 entre Flamengo e Ceará.