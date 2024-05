Criança canta “Conquistando o impossível” e Gladson se emociona; VEJA VÍDEO

O governador Gladson Cameli participou do lançamento do projeto Coral Vozes do Povo, que funcionará na Escola de Gastronomia, na Cidade do Povo. No evento, Adriel, uma criança, cantou um dos sucessos da música gospel “Conquistando o impossível” e emocionou o governador, que compartilhou nas redes sociais. No final da apresentação, Gladson aplaudiu Adriel de pé.

“A música que nos alegra e emociona será a mesma que com certeza vai transformar a vida de jovens na Cidade do Povo, onde lançamos hoje um trabalho lindo chamado Coral Vozes do Povo, uma parceria entre @governo.acre, @tjacoficial e @mpacre”, disse Gladson.

Segundo o governador, 250 alunos já se inscreveram para participar do projeto, que conta com instrumentos para ter aulas de violão, violino, teclado e canto.

“Parabéns à presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, pela iniciativa, ao promotor Iverson Bueno e toda equipe do Conservatório Musical do Juruá e Escola de Música do Acre que também estão empenhados nesse projeto”, completou.

VEJA O VÍDEO: