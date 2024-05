Defesa de Ana Hickmann apresenta perícia que comprova que assinaturas foram fraudadas

Na Justiça, por meio de laudo pericial, Ana Hickmann apresentou evidências comprovadas de fraude nas assinaturas contidas no contrato com a instituição financeira que concedeu créditos à empresa que a apresentadora tinha em sociedade com o ex-marido, Alexandre Correa. A informação foi confirmada pela equipe jurídica da artista em primeira mão ao portal LeoDias.

No F5, o jornalista Gabriel Vaquer trouxe a informação de que a Daniele Múltiplo Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, responsável pelo empréstimo de R$ 185,3 mil, acionou a Record na Justiça para tentar receber o valor por meio de uma penhora dos ganhos de Hickmann. A ação, na verdade, é uma manobra normal em casos assim, ou seja, a Justiça pode perguntar para a Record se ela “topa” depositar o salário da apresentadora na conta da empresa que está cobrando o valor. Mas claro, é preciso a autorização de todas as partes. Visto isso, a emissora de Edir Macedo tem até 30 dias para dar a resposta. Hickmann, como se sabe, acusa Correa de fazer negócios com assinaturas falsificadas ao longo do casamento entre eles e, com isso, o desvio de dinheiros. Os advogados da apresentadora afirmam que ele transferiu R$41,8 milhões de reais para contas privadas.