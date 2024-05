Enchente em Porto Alegre: nível do Guaíba volta a bater marca de 5 metros

As cheias no Guaíba são consequência do escoamento da água do interior do estado. Na serra gaúcha, o final de semana foi marcado por chuvas nos locais onde estão os rios dos Sinos, Caí, Gravataí, Jacuí e Taquari.

No modelo europeu utilizado pela UFRGS, a expectativa é que a maior marca do rio Guaíba seja registrada na quarta-feira (15). Já o modelo americano prevê o nível mais alto entre o final desta terça (14) e o começo de quarta-feira.