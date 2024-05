Ex do atual namorado de Jenny Miranda dispara: “Me largou doente”

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu que tem muita história mal contada no passado do atual namorado de Jenny Miranda, Eduardo Santos.

Segundo a ex do rapaz, Nelee Gomes, ele a largou doente, com dengue hemorrágica, para se mudar para o Rio de Janeiro e ficar com a ex-Fazenda. Os dois são de Minas Gerais, onde dividiram o mesmo teto por 8 meses.

A moça contou para esta jornalista, com exclusividade, que o modelo sequer conhecia a mãe de Bia Miranda e que, em outras ocasiões, garantiu ter recebido cantadas de Fábio Gontijo, com quem a influenciadora foi casada e acusada de viver um relacionamento fake, para ganhar visibilidade:

“Me falavam que ele era gay. Ele gostava de transar, mas usava estimulantes. Não estou falando isso para queimar ele não, tô falando porque é verdade. Ele usava tadalafila [substância que auxilia na ereção do pênis], mas não tinha ideia que eu sabia. Ele guardava numa gaveta e, todas as vezes que a gente transava, eu olhava e faltava um comprimido”, relatou a empresária com exclusividade.

Nele ainda expôs um episódio com pessoas do seu círculo pessoal, envolvendo o ex-namorado. Uma amiga da empreendedora contou que Eduardo havia mandado nudes para o marido dela através de um aplicativo de mensagens. Ao contestar, alegando não ter provas sobre tal acusação, a colega mandou prints das conversas e uma foto do mocinho sem roupa:

“Ela era bem próxima, mas depois que eu comecei a namorar com o Eduardo, ela se afastou. Quando perguntei, ela falou que ele tinha dado em cima do marido dela. Daí eu falei: ‘Como é que eu vou confiar nisso?’. Foi aí que ela mandou [as conversas e a imagem]”, lembrou.

Nelee reforçou que o namoro começou a degringolar no Dia das Mães, comemorado no dia 12 deste mês: “Ele estava falando com essa moça [Jenny] por mensagem. No mesmo dia, ele falou que o Fábio dava em cima dele e que isso seria uma porta para entrar em algum reality. Eu fui internada, tive alta e logo depois ele me largou, me deixou passando mal pra ir pro Rio encontrar essa moça”.

E afirmou que Eduardo tem como objetivo entrar em A Fazenda, reality rural da Record TV: “Eu não sei quando ele conheceu essa moça, eles começaram a se seguir [nas redes sociais] faz pouco tempo. Agora vai saber se o ex-marido dessa moça está envolvido nessa história. Eu não sei como eles se conheceram”.A farmacêutica reforçou acreditar que não exista envolvimento amoroso entre Jenny e Eduardo. “Então, pra mim, é um relacionamento comprado. Porque o Fábio [Gontijo] postou uma foto com a Jordana [ex-namorada], que também é de Belo Horizonte. Logo, a Jenny queria aparecer com alguém”, declarou.

Nelee Gomes frisou que sobre Jenny Miranda, Eduardo Santos só havia comentado sobre as publicidades que ela fazia nas redes sociais, mas que nunca havia esboçado nenhuma reação a respeito dela: “A única coisa que ele falou dela é que ela era a rainha dos joguinhos [virtuais]. Não falou nada, se ela feia ou bonita, se tinha interesse ou não”.

Além disso, Nelee se surpreendeu durante o tempo que ficou com Eduardo, já que o mocinho diz ser modelo fotográfico. “Eu nunca vi ele tirando uma foto sequer, fazendo um trabalho sequer. Ele ficava o dia todo deitado. Quando percebi isso, falei para ele trabalhar na minha farmácia, já que eu estava com menos uma balconista. Mas ele só vivia distraído, no telefone e logo pediu para sair, dizendo que ia embora. Ficou comigo até arrumar outro jeito fácil de sobreviver”, detalhou.

Jenny e Eduardo assumiram o romance no sábado (18/5), depois desta colunista contar que a influenciadora tinha feito a fila andar, depois de conhecer o consultor imagem em uma de suas passagens pela capital mineira:

“Trocamos algumas conversas, vi que ele me agradava em todos os sentidos: a beleza, a forma de me tratar e de falar comigo. E aí, ele me pediu em namoro por telefone mesmo [risos]. E eu aceitei. Como não queríamos namorar à distância, e eu sou muito intensa e ele também, decidimos dele vir ficar comigo aqui no Rio. Ele chegou essa semana de vez”, detalhou a ex-peoa.