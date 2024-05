Gladson anuncia que o Acre deverá ser habilitado a realizar transplantes de rim; entenda

O governador Gladson Cameli anunciou, na manhã desta quinta-feira (23), um novo passo para a saúde do Acre: a habilitação para realizar transplantes de rim. Agora, o estado aguarda apenas a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União para oficializar o procedimento.

“É com muita alegria que anunciamos um dos grandes marcos na saúde do nosso amado Acre: a habilitação da Fundhacre para realizar transplantes de rim, com a autorização do Ministério da Saúde que está prestes a ser emitida. É uma conquista de todos nós, mas, principalmente, para aqueles pacientes que dependem de máquinas para sobreviver”, destacou o governador Cameli.

Segundo o Ac24horas, não há uma lista de espera para transplantes de rim. No entanto, com cerca de 540 pacientes em diálise, estima-se que aproximadamente 30% deles, ou mais de 160 pessoas, sejam elegíveis para o transplante. A indicação para o procedimento dependerá da avaliação médica de cada paciente.

Fundhacre

Atualmente, a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) realiza transplantes de órgãos como fígado e córnea. Com a nova habilitação, o hospital se fortalece como referência regional, atendendo pacientes do Acre, de outros estados e até de países vizinhos pelo SUS.