Grávida do segundo filho, Viih Tube revela susto: “Tinha muito sangue”

Viih Tube está grávida de seu segundo filho com Eliezer, desse vez um menino, e relatou que passou um susto nos últimos dias. A influencer contou que teve um descolamento da placenta e que percebeu o problema quando notou que estava sangrando bastante. A gestação, entretanto, não corre riscos.

“Ontem eu estava em uma reunião e, do nada, senti uma ‘poça’ no meio da minha perna. Era sangue. E era muito sangue”, declarou. Ela contou que estava viajando de férias com a família e passou por uma virose.

“Tinha feito uma ‘pocinha’ [de sangue] na minha calça. Saía muito sangue. E sangue vivo. E eu vivi uma das piores sensações da minha vida inteira. Fiquei pensando nas mães que passam por isso e, no final, recebem uma notícia muito triste, que foi o meu maior medo”, completou.

“Foi muito difícil passar por aquilo. A minha mão tremia. Foi angustiante, horrível”, desabafou.

Viih Tube explicou que foi correndo para o hospital e ficou aliviada com o que ouviu da médica. “Expliquei o que tinha acontecido. Na hora que colocaram o aparelho de ultrassom, já vi o meu bebê. Na hora que ouvi o coraçãozinho [do bebê] pulsar, eu desabei. Estava batendo, tudo perfeito”, completou.

Apesar da situação, a situação de Viih Tube não foi grave. “Graças a Deus, comigo, foi um descolamento muito pequeno”, disse, revelando, ainda, que está sob cuidados médicos. “Estou tomando medicação, repousando, porque se eu ficar agitada, pode começar a descolar mais e se tornar uma gravidez mais difícil”, descreveu. Ela ainda contou que não sabe qual o motivo do deslocamento ter acontecido.