Greve no Ifac completa 32 dias e não tem previsão para acabar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), campus Sena Madureira, continua com as suas aulas suspensas. A greve teve início no dia 5 de abril e até agora não houve um entendimento entre os servidores e o Governo Federal.

De acordo com o professor Diones Salla, diretor geral do Campus Sena Madureira, a categoria busca melhorias não somente do ponto de vista salarial como também para os próprios estudantes. “O Governo Federal não está atendendo mais os alunos com as bolsas, não vem recursos para aulas práticas e a merenda que é servida não vem atendendo a contento os nossos alunos. Estamos lutando por melhorias, mas infelizmente até agora o Governo Federal não atendeu as nossas reivindicações e a greve continua”, salientou.

Para ele, falta interesse para investir na educação. “A gente conclui que a educação não é prioridade”, completou.

Para não comprometer o ano letivo, será preciso repor as aulas futuramente quando a greve acabar.

Até agora, as negociações não avançaram em sua plenitude. “Houve uma proposta pequena por parte do Governo para os docentes. Porém, muito distante do que estamos reivindicando. Para os técnicos administrativos não houve nenhuma proposta, fazendo com que os docentes também não aceitassem a proposta. Continuamos na luta até que todos sejam contemplados”, destacou um dos profissionais do Ifac de Sena Madureira.

O Ifac desempenha papel relevante na educação de Sena Madureira, pois oferece cursos de nível superior para a população, notadamente licenciatura em física e bacharelado em zootecnia.