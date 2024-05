Inscrições para VII Seminário da Defensoria Pública do Acre iniciam nesta quarta

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Escola Superior (Esdpac), realiza nos próximos dias 22 e 23 de maio, o sétimo Seminário da DPE/AC. As inscrições começam nesta quarta-feira, 15, no Portal da Esdpac, e se encerram no dia 22, às 18h.

Direcionado a toda a comunidade acadêmica, jurídica e civil, este ano o evento irá acontecer no auditório da Estácio Unimeta (Estr. Alberto Tôrres, 947 – Bairro da Paz), em Rio Branco. Quem participar das palestras receberá certificado de 6 horas.

O VII seminário é organizado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Acre (ESDPAC), em alusão ao Maio Verde, campanha que celebra o Dia Nacional da Defensoria, da Defensora e do Defensor Público.

A palestra inaugural, no dia 22, será realizada pela ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, abordando o tema “Atuação da Defensoria no Processo Eleitoral e as múltiplas faces da violência contra a mulher na política”. Em seguida, a subdefensora pública institucional do Rio de Janeiro, Cintia Guedes, palestrará sobre “O direito ao cuidado e suas repercussões na área de família e criminal”.

No dia 23, o seminário continuará com a presença do ex-defensor público do estado do Alagoas, Nestor Távora, que discorrerá sobre “Sistemas e reformas do Processo Penal”. A defensora pública do Estado do Ceará, Lara Teles, trará o tema “Prova testemunhal e audiência criminal” para o seminário.