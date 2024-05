Liderança de organização criminosa é capturada em ação conjunta das Polícias Civis do Acre e Espirito Santo

Em uma ação conjunta realizada pela Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), e a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), foi preso na manhã desta sexta-feira, 17, o nacional P.R.A.S., de 49 anos, conhecido como “Paulinho Calafate”.

O indivíduo, considerado uma das principais lideranças de uma organização criminosa atuante no Acre, estava foragido desde 2020 e foi capturado na cidade de Vila Velha, ES. Contra ele, já havia dois mandados de prisão em aberto.

A prisão de “Paulinho Calafate” é resultado de uma investigação detalhada da DENARC do Acre sobre rotas de tráfico interestadual de drogas que têm origem no Acre e ramificações em diversos estados do país. O investigado foi detido em flagrante enquanto utilizava um documento falso.

O delegado-geral do Acre, Dr. Henrique Maciel, ao comentar sobre a operação, destacou a importância da colaboração entre as polícias. “Essa prisão é um exemplo claro do que podemos alcançar com a parceria entre as forças policiais. O trabalho conjunto entre a PCAC e a PCES foi fundamental para o sucesso dessa operação. Agradeço especialmente ao delegado-geral do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, por todo o apoio e cooperação,” afirmou.

O delegado da DENARC, Dr. Saulo Macedo, responsável pela linha de investigação, também comentou sobre o andamento do caso. “Estamos há meses investigando as rotas de tráfico que passam pelo nosso estado. Esta prisão é um passo significativo no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Continuaremos as investigações para desmantelar completamente essa rede criminosa e garantir que outros envolvidos sejam responsabilizados,” disse.

As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender outros membros da organização criminosa. A ação conjunta das polícias civis do Acre e do Espírito Santo reforça o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e garantir a segurança da população.