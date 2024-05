Luan Pereira revela que não tem relações sexuais há muito tempo e explica o motivo

O cantor Luan Pereira, de 20 anos, surpreendeu ao revelar que está há um longo período sem se envolver em relações amorosas ou sexuais, enfatizando que essa decisão foi por opção. Em uma conversa com a influenciadora Marina Fabris, ele compartilhou: “Estou sem beber e sem ter relações há muito tempo, de propósito.”

Luan explicou que está aguardando que algo específico aconteça antes de retomar sua vida amorosa. Sem detalhar exatamente o que espera, Luan afirmou: “Fiz esse propósito de não ter relação sexual até essa certa coisa acontecer.”

Desde que alcançou a fama com o hit “Dentro da Hilux”, o cantor não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Apesar disso, ele tem ganhado destaque no cenário musical brasileiro, colaborando inclusive com artistas renomados como Luan Santana.

Recentemente, Luan chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer sem barba, uma mudança que surpreendeu seus seguidores. A transformação foi tão significativa que ele relatou ter sido barrado no condomínio onde mora, já que seu rosto não foi reconhecido pelo sistema de segurança. A vida pessoal do cantor continua sendo alvo de curiosidade dos fãs, enquanto ele se concentra em sua carreira musical.