Meghan confessa o verdadeiro motivo que a levou se casar com Harry

Quando fazem aparições públicas, o príncipe Harry e Meghan Markle refutam com gestos carinhosos os boatos de que estão prestes a se divorciar. Em visita à Nigéria, na África, o casal esteve em uma escola na capital Abuja, nessa sexta-feira (10). Em determinado momento, a duquesa de Sussex revelou o verdadeiro motivo de se casado com o caçula do rei Charles e da saudosa princesa Diana.

Durante a visita à instituição de ensino, os duques de Sussex conversaram com os estudantes sobre saúde mental. Ao falar com uma das crianças, o príncipe Harry elaborou o seguinte questionário, conforme destacou o portal britânico Daily Mail: “Se você ver o teu amigo de turma sem sorrir, o que irá fazer? Vai ver como ele está? Perguntará se ele está bem? Porque está tudo bem não estar bem.”

Em seguida, o microfone foi entregue a Meghan Markle. Ela não resistiu em tecer elogios ao marido.

“Veem por que me casei com ele? Ele é tão inteligente e tão inspirador, porque sempre fala a verdade”, ressaltou. Ela aproveitou o espaço para complementar o quão importante é “ser honesto uns com outros”. A escola em Abuja recebe apoio financeiro da Fundação Archwell, criada pelos duques de Sussex.

No discurso, Harry recordou da morte da mãe, a princesa Diana. Lady Di morreu quando o caçula tinha 12 anos, enquanto o primogênito, o príncipe William, 15. O duque de Sussex mencionou que algumas pessoas quando perdem “um ente querido na família não sabem a quem recorrer ou com quem falar”. Aos alunos, ele argumentou: “Não há vergonha em reconhecer que há um dia mau”.

Viagem

Harry e Meghan se reencontraram na Nigéria, após o príncipe ter feito uma passagem por Londres, na Inglaterra. Na ocasião, ele participou da comemoração de 10 anos dos Jogos Invictus, evento esportivo internacional voltado a soldados e veteranos de guerra feridos e com algum tipo de deficiência. O duque de Sussex resolveu criar a iniciativa após ter servido ao Exército britânico na Guerra no Afeganistão.

A viagem de Harry e Meghan teve duração de três dias, sendo finalizada neste domingo (12). É a primeira vez do casal no país africano. Eles foram convidados a desembarcar na nação a convite do chefe da equipe de defesa. Ao longo da turnê, os duques de Sussex firmaram laços, discutiram sobre os Jogos Invictus e a Fundação Archwell. No próximo dia 19, os pais de Archie e Lilibet Diana completarão 6 anos de matrimônio.