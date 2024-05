Meghan Markle chorou após sua marca ser ridicularizada, diz jornal

Em entrevista ao portal britânico The Mirror, o especialista em assuntos da família real Tom Quinn revelou que Meghan Markle teria ficado chateada e chorado após a sua marca de produtos de bem-estar ser ridicularizada nas redes sociais. O episódio ocorreu durante o mês de lançamento da etiqueta, intitulada American Riviera Orchard (ARO).

“Meghan chorou quando a marca foi lançada e sua nova geleia foi amplamente ridicularizada por ser cara e nada especial”, alegou Quinn ao The Mirror.

Segundo o expert em realeza, a duquesa de Sussex não segurou as lágrimas após a estilista Tracy Robbins ter feito publicações sobre o produto nas redes sociais e os internautas teceram críticas nos comentários.

O correspondente real contou que a duquesa de Sussex, ao tomar conhecimento das declarações negativas, ficou com a sensação de ser perseguida pelo grande público.

“Ela chegou a um ponto em que pensa que tudo e qualquer coisa que fizer será injustamente criticada. Assim como seu marido, Meghan sente que as pessoas estão implicando com ela sem razões”, continuou.

“Ela não consegue entender o motivo das pessoas não admirarem seu trabalho”, assegurou Tom Quinn. A duquesa de Sussex resolveu estrear a marca American Riviera Orchard com uma geleia de morango de edição limitada, produzida de maneira caseira e com ingredientes da região californiana de Montecito, onde ela mora com o marido, o príncipe Harry, e os dois filhos, Archie e Lilibet Diana.

Na ação de divulgação, Meghan Markle deu para 50 amigos um frasco da compota de edição limitada. Quem recebeu fez postagens nas redes sociais. É o caso de Tracy Robbins, que escreveu: “O café da manhã, o almoço e o jantar ficaram um pouco mais doces”. A estilista ganhou a embalagem com o número 17. A duquesa de Sussex revelou a nova empreitada, em março, em um vídeo cozinhando.