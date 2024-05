Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta da UTI e segue para quarto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Milionário, 84, da dupla com José Rico, recebeu alta da UTI na manhã desta quinta-feira (23) e seguiu para o quarto no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, em São Paulo.

Em nota, o hospital informou que o cantor Milionário está com o quadro de saúde estável. “Hoje [23], pela manhã, ele teve alta da UTI e irá para o quarto”, disse. Nesta quarta-feira (22), o hospital tinha soltado o boletim que ele seguia na UTI.

O cantor continua consciente e está comunicativo. “O paciente está sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral”.

No quarto, ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde. “Segundo a família, o paciente vivia um momento de estresse traumático pela perda de um ente querido”, informou o hospital.

Ele está internado desde a segunda-feira (20), quando sofreu um AVC. Milionário teve um acidente vascular cerebral isquêmico. A filha do músico, Joana Matos, falou do pai um dia após a internação. Em stories no Instagram, ela contou que o pai está bem e explicou o que ele teve.