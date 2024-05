MPAC denuncia homem que dirigiu embriagado e atropelou casal no interior do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ofereceu denúncia contra José Vanaldo Aguiar de Almeida por tentativa de homicídio duplamente qualificado, ao dirigir embriagado e atropelar um casal.

O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano, no Segundo Distrito de Feijó, interior do Acre. De acordo com a denúncia, Vanaldo dirigia sob influência de álcool, na contramão, e em alta velocidade atropelou um casal, que foi arremessado há pelo menos 10 metros, deixando-os em estado grave.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e também foi denunciado por dirigir sob influência de álcool e desobediência à ordem legal de funcionário público. Segundo documento, ele teria desobedecido a ordem da guarnição para entrar na viatura.

O MPAC pediu pronúncia do acusado, bem como julgamento em Tribunal do Júri. A instituição requereu, ainda, a fixação do valor de R$ 15 mil para reparação dos danos materiais e R$ 30 mil por danos morais sofridos pelas vítimas.