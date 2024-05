PMs do 2° Batalhão realizam perseguição a criminosos e recupera veículo e apreende arma de fogo em Rio Branco

Carlos Eduardo Alves de Farias, 43 anos, Rogério Scramossin Farias, 20, e Renê Lins do Carmo, 32, foram presos acusados de roubo de veículo, assalto a mão armada e porte ilegal de arma de fogo, além de resistência a prisão, no final da tarde desta quinta-feira (23), na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do 2° Batalhão estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Amadeo Barbosa, quando avistou um carro modelo Gol, de cor branco e placa NAB-6H42, trafegando em alta velocidade no sentido bairro-centro com três indivíduos dentro.

Ao perceber que o trio estava em atitude suspeita e que ao verem os PMs se assustaram, foi realizada uma aproximação e os policiais ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo motorista, iniciando assim uma perseguição policial.

A perseguição saiu da Avenida Amadeo Barbosa e passou pela Quarta Ponte. O veículo só foi interceptado, já na rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa. Depois de render os criminosos, os policiais perceberam que havia um revólver calibre 38 com com 6 munições intactas e mais uma réplica de fuzil.

Ao abrir os compartimentos, foi percebido que se tratava de uma arma de fogo adaptada para munições do calibre 32. Ao verificar a situação do veículo pela placa, o sistema mostrou que o carro foi roubado no dia 5 desse mês na Gameleira em Rio Branco.

Ainda segundo a polícia, Carlos Eduardo, Rogério e Renê são suspeitos de realizar vários assaltos na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas de fogo, munições e o veículo roubado, para serem tomadas as medidas cabíveis.