Tiktoker com mais de 1 milhão de seguidores apresenta curiosidades sobre o Acre em vídeo

A produtora de conteúdo online, Marê Sanz, produz uma série de vídeos em suas redes sociais para descobrir “qual o melhor estado brasileiro”. Na última terça-feira (28), a página ClickAc compartilhou seu vídeo falando sobre o estado do Acre. Nele ela destrincha diversos fatos históricos, curiosos e cotidianos da terra da estrela altaneira.

“O melhor estado do Brasil é o Acre. Você discorda?”, anuncia em sua publicação.

A influencer, que explora a história mundial e brasileira em seus posts, comenta desde o fato de sermos o único estado que lutou para ser brasileiro, passando por termos o mesmo fuso horário que Nova Iorque.

Ela também revela que, no Acre, acontece o último pôr do sol do país, na Serra da Moa, na fronteira do Acre com o Peru. Entre outros fatos curiosos.

Assista o vídeo: