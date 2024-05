Tiroteio por disputa de terras deixa quatro feridos e BR-317 é interditada no Acre; VÍDEO

Uma possível invasão de terra acompanhada de tiroteio foi registrada na manhã desta segunda-feira (20) no km 4 da BR-317, após o Posto Fiscal do Pica-pau, no sentido Boca do Acre, no Amazonas.

As primeiras informações indicam que o fato pode estar relacionado a conflitos por terra, na região da divisa entre os estados do Acre e Amazonas. Testemunhas relataram que tiros foram disparados e há a possibilidade de pessoas terem sido atingidas.

Vídeos que circulam em grupos de WhatsApp mostram a rodovia fechada após o conflito. A Polícia Militar do Acre foi acionada e tentou ir ao local para intervir, mas enfrentou complicações devido ao trecho afetado pertencer à jurisdição do Estado do Amazonas.

Ainda segundo informações, pessoas feridas teriam buscado atendimento médico na Vila Caquetá, mas a situação permanece tensa. Uma pessoa também teria morrido no local do conflito.

Veja o vídeo: