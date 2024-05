Vacinação contra paralisia infantil inicia na próxima semana, em Sena Madureira

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por meio do Setor de Imunização, confirmou para a próxima segunda-feira (27) a abertura da campanha de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Desse modo, todas as unidades básicas de saúde estarão disponibilizando doses do imunizante.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, estão aptas a receber a vacina crianças a partir dos 6 meses de vida a 4 anos, 11 meses e 29 dias. “Nesse sentido, recomendamos aos pais ou responsáveis que procurem as unidades de saúde para proteger seus filhos contra a paralisia”, enfatizou Ana Lúcia, coordenadora da imunização.

No dia 8 de junho, ocorrerá o dia D da campanha em todo o Brasil. Em Sena Madureira, a meta é vacinar 3.815 crianças que se enquadram no público-alvo.

Há anos, a paralisia infantil foi erradicada do Brasil. Entretanto, a vacina vem sendo mantida justamente para evitar o retorno da doença.