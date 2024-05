VÍDEO: caminhão carregado de gado tomba após desviar de buraco na BR-364

Um caminhão boiadeiro que estava carregado com gado tombou na tarde da última quarta-feira (22), na BR-364, próximo à comunidade do Rio Liberdade, no interior do Acre.

O veículo seguia de Tarauacá com destino a Cruzeiro do Sul e sofreu o acidente ao tentar desviar de uma das várias crateras existentes na rodovia.

O motorista do caminhão não se machucou e contou que perdeu o controle ao desviar um dos buracos e acabou tombando na lateral da pista. O trabalho de retirada dos animais durou horas, com utilização de motosserra para liberar os bois que ficaram presos dentro da gaiola do veículo.

Mais de 24 horas depois, os trabalhadores conseguiram desvirar e colocar o caminhão de volta na pista, o que acabou afetando o tráfego na região.

Ao site Juruá Online, o caminhoneiro ressaltou as dificuldades enfrentadas em um trecho próximo a Feijó, que passou por reparos, mas já apresenta deterioração.

“Recuperaram esse trecho todinho, mas repare que essa lateral com essas pedras aí já estão cedendo”, disse o motorista.

Veja o vídeo enviado ao Juruá Online: