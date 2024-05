Viih Tube relata descolamento de placenta durante gravidez

A influencer Viih Tube revelou nesta sexta-feira (24) que sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco, na semana passada.

Em suas redes sociais, a ex-BBB compartilhou o episódio angustiante que enfrentou, pouco tempo depois de anunciar sua segunda gravidez no programa Mais Você. Viih, que espera um menino com seu esposo Eliezer e deve dar à luz em novembro, contou que tudo começou durante uma reunião com um cliente, quando teve um sangramento intenso.

“Eu comecei a pensar que estava com medo de ir ver se era sangue. Eu fui ao banheiro, passei o papel e vi que era sangue. E era muito sangue. E aí eu vivi uma das piores sensações que eu já vivi na minha vida,” relatou Viih, descrevendo o momento de pânico que enfrentou. “Fico pensando nas mães que passam por isso e deve ser muito difícil. Foi muito difícil passar por aquilo. Eu lembro que minha mão tremia e pensava: ‘Não é possível’”.