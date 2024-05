Xapuri Rural Show: últimos dias para inscrições no concurso de Rainha de Rodeio

As inscrições para o tão esperado concurso de Rainha de Rodeio e Casal Mirim da Xapuri Rural Show estão chegando ao seu término nesta sexta-feira, 24 de maio. Este evento, que já se tornou um marco na comunidade local, promete agitar os corações dos apaixonados pelo mundo do rodeio.

O concurso está agendado para o próximo mês, com a grande final ocorrendo dentro da arena no sábado, dia 29.

Mais do que apenas um concurso de prestígio, esta é uma oportunidade para os concorrentes talentosos ganharem prêmios em dinheiro. Com um total de três faixas em jogo, a Rainha do Rodeio receberá um prêmio generoso de 3.000 reais, enquanto a Princesa do Rodeio será agraciada com 2.000 reais. Além disso, a Garota Country Xapuri Rural Show, representante da simpatia do rodeio, levará para casa 1.000 reais.

Com uma faixa etária para a Rainha de 16 a 30 anos e para o casal mirim de 7 a 10 anos, a competição promete ser acirrada, com participantes demonstrando todo o seu talento e carisma para conquistar o título desejado.

Para aqueles que desejam participar ou obter mais informações, as inscrições podem ser feitas no Sindicato dos Produtores Rurais de Xapuri ou através do WhatsApp pelo número 68 9.9997-7551.