Ao ContilNet, engenheiro agrônomo explica critérios para premiar maior macaxeira da capital

O 1º Festival da Macaxeira vai premiar em R$ 10 mil a maior macaxeira de Rio Branco. O concurso reuniu seis concorrentes, dentre os quais serão escolhidos os três finalistas.

O ContilNet conversou com o engenheiro agrônomo da prefeitura, responsável pelo concurso, Manoel Marcos Matias, que explicou que o principal critério da escolha é que seja produtor rural.

O outro critério da premiação seria o cumprimento da raiz da mandioca e o terceiro seria para desempate caso tivesse macaxeiras do mesmo tamanho, o que não aconteceu no concurso, por isso o critério para definir o vendedor será o tamanho da macaxeira.

Segundo o engenheiro, a mandioca é a planta mais cultivada em todo o Brasil. “Ela não exige muita terra e o produtor produz com facilidade e assim é a segunda maior renda da produção familiar no Acre, perdendo apenas para o milho”, explicou.

Matias disse ainda que existe dois tipos de de mandioca,que é a mansa, que é mais conhecida como macaxeira, e a brava que é pra produção do derivado como farinha, goma, bolo.

“A diferença entre ambas é em relação ao teor de ácido cianídrico, que a planta produz e que se for ingerido é tóxico ao humano e aos animais. A mandioca mansa que a gente come cozida tem um teor muito pequeno e no cozimento esse teor evapora”, diz.

Além disso, o engenheiro lembrou que a gestão Bocalom fez diversos projetos para auxiliar os pequenos produtores, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro).