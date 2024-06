Homem ataca a facadas atual de ex-mulher durante cavalgada em Candeias do Jamari; veja vídeo

Uma cena de violência interrompeu a tranquilidade da cavalgada que ocorreu neste domingo, dia 2 de junho, em Candeias do Jamari, Rondônia. Segundo relatos, um jovem foi brutalmente atacado a facadas pelo ex-namorado de sua atual mulher durante o evento festivo.

De acordo com informações obtidas, o suspeito teria se aproximado da vítima em meio à aglomeração de pessoas e desferido golpes de faca contra ele. O motivo do ataque teria sido uma suposta rivalidade entre os envolvidos, relacionada ao relacionamento amoroso da mulher.

Após o ocorrido, o jovem ferido foi prontamente socorrido por pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico imediato. Felizmente, sua condição atual não foi divulgada, mas foi relatado que ele foi estabilizado no local antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação e tratamento mais detalhado.

As autoridades locais foram acionadas e estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do incidente e identificar o agressor. O clima de festa e celebração foi interrompido no momento pela violência, deixando a comunidade chocada com o ocorrido.

Enquanto isso, a população de Candeias do Jamari pede por justiça e medidas que garantam a segurança dos eventos festivos na região, visando evitar tragédias como esta no futuro.

Assista o vídeo: