Rio Juruá alcança menor marca dos últimos cinco anos para o mês de junho; veja medição

O nível do Rio Juruá registrou a marca de 5,57 metros na manhã desta quinta-feira (13), em Cruzeiro do Sul, chegando a menor cota registrada nesse período nos últimos cinco anos.

Na mesma época, em 2023, o afluente registrava na cota de 7,78 metros, o que representa uma queda de 2,14 metros de um ano para o outro.

De acordo com o subcomandante do 4º Batalhão, capitão José Carlos, o baixo nível do rio é considerado uma situação atípica para a época.

“Está sendo uma situação atípica. Ano passado, ele estava em um nível mais elevado, era 2 metros e 14 centímetros acima do que está hoje na mesma data. Por isso é uma situação preocupante, temos a previsão de pouca chuva no período”, afirmou.

Ainda segundo o subcomandante, a preocupação com o nível do afluente deve aumentar ainda mais nos próximos meses com a previsão de estiagem e alertou que a navegação vai exigir atenção redobrada.

“Orientamos que os navegadores fiquem atentos aos bancos de areia à flor da água e levem alguém que conheça bem o rio para evitar acidentes”, aconselhou.